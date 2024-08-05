Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
Sabiha Gökçen-Giresun seferini gerçekleştiren AJet'in yolcuların valizini Sabiha Gökçen'de unuttuğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde duruma tepki gösteren yolcuları sakinleştirmeye çalışan bir görevlinin "1 hafta sonra evlerinize gönderilecektir" dediği duyuldu.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Giresun'a hareket eden AJet firmasının yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
"BİR HAFTA SONRA EVLERİNİZE GÖNDERİLECEK"
Mağdur olduğunu öne süren bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde bir görevlinin duruma tepki gösteren yolcuları "1 hafta sonra evlerinize gönderilecektir" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor. Konuyla ilgili firmadan henüz bir açıklama yapılmadı.