Hatay'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Sürücü Satırla Saldırdı

Hatay'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Sürücü Satırla Saldırdı
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Hatay'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Sürücü Satırla Saldırdı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yol verme tartışması sonrası bir sürücü diğer aracın sürücüsüne satırla saldırdı. Kamyon şoförü olay anını cep telefonu ile kaydederken, kamyonun camı kırıldı ve şoför elinden yaralandı.

Hatay'da yaşanan yol verme tartışması sonrası bir sürücü, diğer aracın sürücüsüne satırla saldırdı. Aracında hasar oluşan kamyon şoförü korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşandı. Kamyon ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasına sinirlenen sürücü, satırla kamyona saldırdı. Kamyon sürücüsü tarafından kayıt altına alınan anlarda öfkeli sürücü, araca zarar vererek camı kırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, olayda kamyon şoförü kırılan camlar nedeniyle elinden yaralandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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