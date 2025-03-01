Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

KAZADA 6 ÖLÜ, 8 YARALI

Hatay Antakya Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi öldü, 8 yaralandı.

HATAY VALİSİ KAZA YERİNE GİTTİ

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, gazetecilere, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesiyle ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

"İŞÇİ SERVİSİ, TIRA ARKADAN ÇARPTI"

Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."