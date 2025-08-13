Hatay'da Araç Kaputuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Hatay Defne'de bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi, telefondan açılan miyavlama sesi ile kurtarıldı. Araç sahibi Asıf Latifeci'nin, kendi kedisi olduğunu öğrenmesi ilginç anlar yaşattı.

Hatay'da aracın kaputuna giren yavru kedi, telefondan miyavlama sesi açılarak kurtarıldı. Araç sahibi Asıf Latifeci, kaput içerisindeki kedinin kendi kedisi olduğunu görünce ilginç anlar yaşadı.

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde park halinde olan otomobiline binen Asıf Latifeci, aracın kaputundan miyavlama sesini duydu. Aracın kaputunu açıp kontrol eden Latifeci, yavru kediyi fark etti. Aracın kaputundan miyavlayan yavru kediyi kurtarmak için inşaat işçisi Latifeci ve arkadaşı kurtarma operasyonu başlattı. Yavru kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar veren inşaat işçileri, bir sonuca varamayınca çareyi telefondan miyavlama sesi açmakta buldu. Bir süre telefondan açılan miyavlama sesi dinletilen yavru kedi, dakikalar sonra kurtarıldı. Aracın kaputuna giren yavru kedi, inşaat işçisi olan Latifeci'nin evde baktığı yavru kedi olduğu ortaya çıktı. Aracın kaputundan giren yavru kedinin kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

"Kedi, sabah saatlerinden beri kaputun içindeymiş"

Yavru kedinin kendi evcil hayvanı olduğunu ve daha önce de aynı kedinin kardeşinin de kaputa girdiğini söyleyen inşaat işçisi Asıf Latifeci, "Arabanın kaputuna daha önce kardeşi de girmişti ama onu bulamamıştık. Kedi, sabah saatlerinden beri kaputun içindeymiş ve haberim yoktu. Araca binince fark ettim. Buradaki arkadaşlarla birlikte büyük bir çaba verdik. Sonunda kediyi çıkartabildik" dedi. - HATAY

