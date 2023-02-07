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Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: "Hepinizi çok seviyorum"

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: 'Hepinizi çok seviyorum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışken, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışken, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkartılan Çalışkan'ın kendisini kurtaran Türk askerine ilk sözleri ise "Hepinizi çok seviyorum" oldu.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Hatay merkezde enkaz altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışkan, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma teyzenin kendisini kurtaran Türk askerine ilk sözleri ise "Hepinizi çok seviyorum" oldu.

Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan Çalışkan'ın ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Türkiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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