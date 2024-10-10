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Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

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İstanbul Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde eşini silahla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden 42 yaşındaki Erhan Önala'nın uyuşturucu kullanmaktan 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada inşaatlarda işçi olarak çalışan Önala ile eşi arasında güncel herhangi bir tedbir/uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi.

İstanbul'da, kan donduran olay, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde saat 13.20 sıralarında meydana geldi.

POLİSE İHBAR GİTTİ

Olay saatinde, "Adam kadını ve kendini vurdu, yerde yatarlar" diye polise ihbar geldiği öğrenilirken bu ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Bahçede ağaçlık alana giden polis ekipleri, yerde bir kadın ve erkeği cansız halde buldu. Yapılan ilk incelemede erkeğin, kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği belirlendi. Şüphelinin yanında olayda kullandığı 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 3 adet 9 mm kovan tespit edildi.

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede katil zanlısının 42 yaşındaki Erhan Önala, öldürülen kadının da 37 yaşındaki eşi Berivan Önala olduğu tespit edildi. Çiftin, 2005 yılında evlendikleri ve iki çocukları olduğu öğrenildi.

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

UYUŞTURUCU KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede katil zanlısı Erhan Önala'nın, inşaatlarda işçi olarak çalıştığı ve 22 adet uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı çıktı. Araştırmada aralarında güncel herhangi bir tedbir/uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sadi Konuk İstanbul 3-sayfa Hastane

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