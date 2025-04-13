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Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor gözaltına alındı. Doktorların gözaltına alınırken yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemeleri dikkat çekti.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili müstehcen yazışmaları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yazışmaları yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi

2 ASİSTAN DOKTOR GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında doktorlarından S.Ö. gece saatlerinde gözaltına alındı. Araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Asın bunları asınnnn

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Haber YorumlarıSempatik:

aynı sozleri annenize baciniza söyleseler hoşunuza gider mi

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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Evet bu doktorların yaptıkları doğru değil ve kabul edilir bir tarafı yok. Lakin sanki bombalı eyleme karışmışlar gibi muamele görüp bu şekilde kolları arkadan kıvırılarak gözaltına alınmaları da doğru değildir. Varsa bir hataları cezasını çekerler ama bu şekilde insan onuru çiğnenmemeli.

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Haber Yorumlarıİsa ŞEKER:

ÖRNEK OLSUN DIYE İŞELEM TABİ TUTMAZSAN DAHA COK MESGUL OLURSUN.....

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Vay be ülkede gelinen duruma bak kimin eli kimin cebinde belli değil

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