Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili müstehcen yazışmaları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yazışmaları yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

2 ASİSTAN DOKTOR GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında doktorlarından S.Ö. gece saatlerinde gözaltına alındı. Araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.