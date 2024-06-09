Üye Girişi
Haberler

Hasta yakını, acilde doktorun burnunu kırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da özel bir hastanede hasta yakını doktora saldırdı. Burnu kırılan doktor, tedaviye alınırken saldırgan gözaltına alındı. Olay anını anlatan doktor, "Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken çocuğun babası yumrukla saldırdı." dedi.

Samsun'da hasta yakını, acil serviste doktora saldırarak burnunu kırdı. Saldırı sonrası doktor yaralanırken saldırgan ve kardeşi gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN BABASI VE KARDEŞİ SALDIRDI

2 yaşındaki M.D.İ., adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan çocuğun tomoğrafi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Hasta yakını, doktora saldırarak burnunu kırdı

Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan doktor Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü. Kanlar içinde kalan Dr. Ahmet Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye yatışı yapılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasta yakını, doktora saldırarak burnunu kırdı

"AMBULANSTA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIRKEN SALDIRDI"

Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla saldırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum damgası

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum damgası

 Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz

Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz

Bakmadan Geçme

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS cevap anahtarı hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Bugün sınav kaçta bitiyor? Bugün ÖSYM YKS sınavı saat kaçta bitecek? AYT'ye girmek zorunlu mu? TYT'ye girenler AYT'ye girmek zorunda mı? AYT'de tekrar kalem veriliyor mu? AYT'de tekrar kalem verilecek mi, yeniden kalem dağıtılacak mı 2024? AYT sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? AYT oturumu ne kadar, kaç dk sürecek? 2024 YKS/AYT sınavı başlangıç ve bitiş saati! AYT erken çıkış saati kaç? 2024 AYT sınavında en erken saat kaçta çıkılıyor? AYT sınavında ne zaman, saat kaçta çıkış yapılabilir? AYT SINAV SÜRESİ: AYT sınavında sınav süresi ne kadar, kaç dakika, kaç saat? AYT sınavı ne kadar sürüyor? Bugün sınav var mı? 9 Haziran bugün ne sınavı var? YKS sınavı iptal mi iddiaları doğru mu? AYT SORU DAĞILIMI 2024: AYT sınavında hangi derste, kaç soru bulunuyor? AYT sınavında soru dağılımı nasıldır? YKS sınavı saat kaçta bitecek? Bugün AYT sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek 2024? AYT ve YDİL Sınavları Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor? Yarın ne sınavı var? 9 Haziran Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var? Ahmet Selim Kul kimdir? Ahmet Selim Kul kaç yaşında, nereli? Ahmet Selim Kul hayatı ve biyografisi! Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada? Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz
500

Yorumlar (4)

cabbar ağırbasar:

O kadar basit değil. Senaryoda eksikler var. Bazı drlar her şeyi hak ediyor. Bazisina da can kurban, ayrı konu

9
16
yanıtYanıtla
SUNSET null:

karşılığı "salıver gitsin" olan şiddet, yarın çok daha korkunç hale geliyor. biz de tiyatro gibi okuruz, izleriz. ama bunu bir de o dehşeti yaşayanlara sorun.

9
1
yanıtYanıtla
Fikriye:

Salıncaktan düşme hikaye sanki, baba çocuğu dövmüş olabilir.

7
0
yanıtYanıtla
Memet Gundogan:

ne çeşit insanlar var sanki çocuğu salıncakta doktor düşürmüş niye saldiriyon adama adam sana yardımcı oluyor

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title