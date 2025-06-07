Harkov'a Yoğun Saldırı: 3 Ölü, 21 Yaralı

Harkov'a Yoğun Saldırı: 3 Ölü, 21 Yaralı
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Harkov'a Yoğun Saldırı: 3 Ölü, 21 Yaralı
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentinde gerçekleştirdiği en yoğun saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda 43'ten fazla bina hasar gördü.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentinde düzenlediği bugüne kadarki en yoğun saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Rusya, 53 insansız hava aracı (İHA), 4 güdümlü bomba ve bir füzeyle Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u hedef aldı. Saldırıda 15 ev, 23 apartman dahil en az 43 binada hasar meydana geldi. Herkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırının "savaşın başladığı 2022'den bu yana şehre yönelik en yoğun saldırı" olduğunu ifade etti. Terekhov saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını aktardı. Terekhov, saldırıyı "açık terör" olarak nitelendirdi.

Öte yandan; Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu. 36 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Kursk, Bryansk, Kaluga ve Smolensk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir evin hasar gördüğünü ve yaralıların olduğunu belirterek, "Biri erkek, diğeri ise kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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