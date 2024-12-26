Hareket halindeki araçtan düşen genç aktör hayatını kaybetti

"Baby Driver" filminin genç yıldızı Hudson Joseph Meek (16), Alabama'da yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

1 Aralık'ta Vestavia Hills'teki Canyon Road'da hareket halindeki bir araçtan düşen genç oyuncu, kaldırıldığı UAB Hastanesi'nde iki gün sonra yaşamını yitirdi. Vestavia Hills Polis Departmanı, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

2017 yapımı "Baby Driver" filminde "Genç Baby" rolüyle tanınan Meek, "MacGyver" dizisi dahil birçok yapımda rol almıştı. 2014'te "The Santa Con" filmiyle başlayan kariyerinde, henüz yayınlanmamış 2025 yapımı projelerde de yer aldığı belirtildi.

Vestavia Hills Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan ve okulun futbol takımında oynayan Meek için yayınlanan anma mesajında, "Özgüveni yüksek, inançlarına bağlı, kendine has ve hazırcevap biriydi. İnsanları güldürmekten mutluluk duyardı" ifadeleri kullanıldı.

Ailesi, genç oyuncunun anısını yaşatmak için Vestavia Hills Lisesi öğrencilerine yönelik bir burs programı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Acting Out Academy'nin sahibi Meg Deusner, "Hudson sadece yetenekli bir oyuncu değil, etrafındaki herkese dokunmayı başaran sihirli bir insandı" dedi.

Meek için anma töreni bu hafta içinde düzenlenecek.