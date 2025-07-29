Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirveyi bırakmayan Uzak Şehir dizisi, karakter derinliği ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizinin en çarpıcı karakterlerinden biri olan "Sadakat Albora" ise, yalnızca hikâyesiyle değil, oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. Bu etkileyici karaktere hayat veren usta oyuncu Gonca Cilasun, sezon boyunca sergilediği performansla hem takdir hem de eleştiri toplamayı başardı.

Dizide aşiretin sözünü sakınmayan, kararlı ve kimi zaman sert hanımağası olarak öne çıkan Sadakat Albora, seyircinin hem kızdığı hem de ekran başından ayrılmadan takip ettiği bir figür haline geldi. Gonca Cilasun'un karaktere kattığı derinlik, sosyal medyada da sıkça konuşuldu.

Sezon finalinin ardından tatil moduna geçen Gonca Cilasun, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının radarında kalmaya devam ediyor. Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Doğayla iç içe bir kare paylaşan Cilasun'un sade ve huzurlu tatil pozları, takipçileri tarafından "Sadakat değil, adeta dinginlik sembolü" yorumlarıyla karşılandı.