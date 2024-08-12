Üye Girişi
Haberler

Hande Yener, Bartın'da silahla vurulan Ateş isimli köpeği sahiplendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da silahlı saldırı sonucu başından yaralanan Ateş isimli köpek İstanbul Çekmeköy'deki Park Of İstanbul Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada tedavi edilen köpeği ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

Bartın da silahlı saldırı sonucu kasten başından vurulan Ateş isimli köpek kendisine Ünlü Sanatçı Hande Yener in ulaşması ve kendisini sahiplenmesi ile hem fizyolojik hem psikolojik tedavilerinin başlaması için İstanbul Çekmeköy de yer alan Park Of İstanbul Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Ateş isimli köpeğin teslimi mevcut veteriner hekimi tarafından Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine yapıldı.

BAŞINDAN VURULAN ATEŞ'İ HANDE YENER SAHİPLENDİ

Burada ilk olarak başından aldığı saçmalar sonrası Gözlerinden yoğun gelen akıntının durması için ilk müdahaleler Rehabilitasyon Merkezi veteriner ve teknikerleri ile yapıldı. Köpeği ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

Hande Yener, Bartın'da silahla vurulan Ateş isimli köpeği sahiplendi

ATEŞ'İ İSTANBUL'DA VETERİNERLER TEDAVİYE ALDI

Konuyla ilgili müdahale sırasında açıklamalarda bulunan Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu şunları söyledi: "Köpeğimiz ateşi Bartın'da ilk müdahalesini yapan veterinerden Sanatçımız Hande Yener'in bizlere ulaşması sonucu köpeğimizi teslim alarak ilk müdahalesini gerçekleştirdik. Burundan akması gereken akıntının başına isabet eden saçmalar sonucu gözlerinden geldiğini fark ettik.

Hande Yener, Bartın'da silahla vurulan Ateş isimli köpeği sahiplendi

"BİR OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞECEK"

Veterinerlerimizin vermiş olduğu bilgiye göre bir operasyonumuz daha gerçekleşecek ve vücutta bulunan ölü dokuların temizliği sinirlere de teneffüs etmemesi açısından gerçekleşecek. Kamuoyu ve vatandaşlarımızı konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Ülkemizde Hande Yener gibi sağduyulu sanatçılarımız ve duyarlı vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemizde hayvana karşı olan sevginin hala var olduğunu bilmekte ayrıca mutlu edici.

Bizler Doğayı ve Hayvanı sevmeyen İnsan sevemez sloganımızla tüm tedaviye muhtaç canlılarımız için çalışmalarımızın süreceğini bildirmek istiyoruz."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Hande Yener Hande Yener Çekmeköy İstanbul Bartın Bartın 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ümraniyespor Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bodrumspor Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef 2. hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var? MasterChef 2. hafta kaptan kim, bu hafta Mavi Kaptan kim oldu? Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları...
title