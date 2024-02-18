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Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti

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Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'da bulunan, Sarıyer-Rumeli Feneri'ne bağlı 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti

ORDU - Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'da bulunan, Sarıyer- Rumeli Feneri'ne bağlı 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı aralık ayında Ünye Limanı'ndan ayırılan ve 30 mürettebatı bulunan Eminoğulları 4 isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya'nın Soçi açıklarında avlanmaya başladı. Sarıyer-Rumeli Feneri'ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 6 mürettebat, teknenin ambar kısmında çalıştıkları esnada hamsi gazından dolayı zehirlendi.

3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Türk balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı olayda hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıkçıların cansız bedenlerinin bulunduğu Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi, bugün Ünye Limanı'na yanaştı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birisinin Rizeli, ikisinin ise Samsun'un Terme ilçesinden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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