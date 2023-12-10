Hamas'ın İsrail'e saldırı görüntüleri paylaşıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 65'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine yakın mesafeden saldırılar düzenlediği ve bazı saldırılarda ise dron kullandığı görüldü. - GAZZE