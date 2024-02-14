Haluk Levent'ten Erzincan'daki göçük faciasıyla ilgili konuştu: Bir işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyünde altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir işçinin göçükten kendi imkanlarıyla kurtulduğunu söyledi.

"KURTULAN İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA"

X hesabından Erzincan'daki göçük faciasıyla ilgili bilgi veren Haluk Levent, "Ahbaplar bildirdi. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar. Göçük altında 9 kişi olduğu bilgisi geldi" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyünde altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay sonrası canlı yayına bağlanıp bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilgili madende 667 çalışan olduğu ve 9 kişiye ulaşılamadığı bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD: ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.