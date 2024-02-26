Hakkari-Van kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı

Hakkari- Van kara yolu Güzeldere mevkiinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan yolculardan biri hayatını kaybetti.

Nevzat Alter'in Hakkari'den edindiği bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Hakkari- Van kara yolundaki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya giden yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çığın düşmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisinde bulunan yolcuların bazıları kendi çabası, bazıları ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk bilgilere göre yolculardan bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Öte yandan çığın meydana geldiği bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve Jandarma ekibi sevk edildi.