Hakkari'de Uyuşturucu Suçlarına Yönelik Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de Uyuşturucu Suçlarına Yönelik Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranması bulunan 15 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yakalanan kişi sayıları arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan arananlar da bulunuyor.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aranması bulunan 15 şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" başta olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 27 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca, 26 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında farklı birimler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 5-10 yıl arası cezası bulunan 8 şahıs, 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere, toplamda 15 aranan şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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