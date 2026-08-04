Hakkari’de Asayiş Değerlendirme Toplantısı: Suç Oranlarında Düşüş, 315 Aranan Şahıs Yakalandı

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, il genelinde temmuz ayında yürütülen güvenlik faaliyetleri ve asayiş olayları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdür Vekili Esra Sanem Fitozoğlu ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen asayiş olayları ve yürütülen güvenlik faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırılarak ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde, kasten yaralama olaylarında yüzde 6, dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 4 oranında azalma sağlandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 315 şahsın yakalandığı bildirildi.

Toplantının sonunda Vali İbrahim Taşyapan, Hakkari'de huzur ve güven ortamının korunması, suç oranlarının azaltılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için özveriyle görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı