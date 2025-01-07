Hakkari'de Kredi Yurtlar Kurumu Yurdundaki Kaçırma İddiaları Asılsız Çıktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdunda silah zoruyla 20 yaşındaki bir kızın kaçıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Ocak 2025 günü saat 01.40 sıralarında Merzan Mahallesi KYK Kız Yurdu arkasında bir kadının gri renkli bir araca zorla bindirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin hemen olay yerine hareket ettiği belirtilerek, "Katramaz Köprüsü yakınında bahse konu gri renkli araç durduruldu. Aracın arka yolcu kısmındaki H.P. ile burada görüşüldü. H.P. isimli kız öğrenci, polise verdiği ifadede, 'Yakın zamanda erkek arkadaşım hayatını kaybetti. Bu nedenle bunalıma girdim. Bir miktar alkol aldım. Ancak kendimdeyim. M.M. isimli şahıs ile dertleşmek amacıyla araca kendi rızasıyla bindim. Yurt arkasına giderek burada duygusal anlar yaşadım. M.M. isimli arkadaşım beni sakinleştirmeye çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığım için kendisine tutundum. Herhangi bir zorla arabaya bindirmem olmadı' beyanında bulunmuş. H.P. isimli kız öğrenci, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde ise darp cebir olmadığını, tehdit ve hakarete maruz kalmadığını, kimseden dava ve şikayeti olmadığını beyan etmiş. M.P. şahıs, 112 marifetiyle hastaneye götürülmüş, kadın şahsın taburcu olması üzerine adli rapor düzenlendiğinden yapılan savcı görüşmesinde herhangi bir adli işleme gerek olmadığı, gerekli tutanağın tanzim edilerek şahısların salıverilmesi talimatı üzerine gerekli tutanak tanzim edilerek her iki şahıs polis merkezinden salıverildi" denildi. - HAKKARİ