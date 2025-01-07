Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Hakkari'de Kredi Yurtlar Kurumu Yurdundaki Kaçırma İddiaları Asılsız Çıktı

Hakkari'de Kredi Yurtlar Kurumu Yurdundaki Kaçırma İddiaları Asılsız Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de KYK Kız Yurdu'nda bir öğrencinin silah zoruyla kaçırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan Hakkari Emniyet Müdürlüğü, öğrencinin kendi rızasıyla bir araca bindiğini dile getirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdunda silah zoruyla 20 yaşındaki bir kızın kaçıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Ocak 2025 günü saat 01.40 sıralarında Merzan Mahallesi KYK Kız Yurdu arkasında bir kadının gri renkli bir araca zorla bindirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin hemen olay yerine hareket ettiği belirtilerek, "Katramaz Köprüsü yakınında bahse konu gri renkli araç durduruldu. Aracın arka yolcu kısmındaki H.P. ile burada görüşüldü. H.P. isimli kız öğrenci, polise verdiği ifadede, 'Yakın zamanda erkek arkadaşım hayatını kaybetti. Bu nedenle bunalıma girdim. Bir miktar alkol aldım. Ancak kendimdeyim. M.M. isimli şahıs ile dertleşmek amacıyla araca kendi rızasıyla bindim. Yurt arkasına giderek burada duygusal anlar yaşadım. M.M. isimli arkadaşım beni sakinleştirmeye çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığım için kendisine tutundum. Herhangi bir zorla arabaya bindirmem olmadı' beyanında bulunmuş. H.P. isimli kız öğrenci, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde ise darp cebir olmadığını, tehdit ve hakarete maruz kalmadığını, kimseden dava ve şikayeti olmadığını beyan etmiş. M.P. şahıs, 112 marifetiyle hastaneye götürülmüş, kadın şahsın taburcu olması üzerine adli rapor düzenlendiğinden yapılan savcı görüşmesinde herhangi bir adli işleme gerek olmadığı, gerekli tutanağın tanzim edilerek şahısların salıverilmesi talimatı üzerine gerekli tutanak tanzim edilerek her iki şahıs polis merkezinden salıverildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
img

IBAN'a para gönderecekler dikkat! EFT ücretlerine dev zam
img

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.