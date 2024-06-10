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Zap Suyu'na düşen araç evli çiftin sonu oldu! Öğretmenden sonra polis de can verdi

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Hakkari'de dün Zap Suyu'na düşen araçta öğretmen eşi hayatını kaybeden polis memuru da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Birer gün arayla hayatını kaybeden çift, ailelerini yasa boğarken cenazelerinin Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.

Hakkari'de dün meydana gelen ve öğretmen eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru da yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖĞRETMEN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Çukurca karayolu Şine bölgesinde dün öğle saatlerinde Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyuna uçtu. Kazada sürücü ile öğretmen olan eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız (30) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen hayatını kaybetti.

OKULDAKİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Çisem Koç Yıldız'ın cenazesi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

BİRER GÜN ARAYLA CAN VERDİLER

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın meslektaşları hastane önüne akın etti.

Hakkari'de görev yapan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız'ın cenazelerinin yarın Antalya Kumluca Eski Caminde ikindi namazına müteakip Kumluca Gücük Mezarlığına defnedilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Hakkari Antalya trafik Ölüm 3.Sayfa Haberler

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