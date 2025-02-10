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Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte halk otobüsü şoförleriyle tartışan güvenlik görevlisi dehşet saçtı. Güvenlik görevlisi yanındaki bıçakla iki şoförü yaraladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförleri, trafikte yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

İKİ OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DE BIÇAKLADI

Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan tartışmanın büyümesi ile iki farklı otobüsten inen Ersin Ş. ve Ahmet A. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Emre A., yanındaki bıçakla iki otobüs şoförünü yaraladı.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şoförler, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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