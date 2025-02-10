Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte halk otobüsü şoförleriyle tartışan güvenlik görevlisi dehşet saçtı. Güvenlik görevlisi yanındaki bıçakla iki şoförü yaraladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförleri, trafikte yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı.
İKİ OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DE BIÇAKLADI
Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan tartışmanın büyümesi ile iki farklı otobüsten inen Ersin Ş. ve Ahmet A. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Emre A., yanındaki bıçakla iki otobüs şoförünü yaraladı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şoförler, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.