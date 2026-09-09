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Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı Haber Videosunu İzle
Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı
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Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 2 kişi kurtarıldı.

  • Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, motor arızası nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.
  • Uçakta bulunan 2 Belçika vatandaşı sağ ve bilinci açık olarak Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Uçak, Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş icra ediyordu.

Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

KARADENİZ'DE ACİL İNİŞ

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı. 

2 KİŞİ KURTARILDI

Uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, uçağa ulaşmak için çalışma başlatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş icra eden bir özel uçağın Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının bildirilmesi üzerine bölgeye derhal ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından bahse konu uçak deniz yüzeyinde tespit edilerek, uçak içerisinde bulunan 2 şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı." denildi.

RİZE VALİSİ BEYDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok" dedi.

Uçakta bulunan 2 Belçika vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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