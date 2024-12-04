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Gürcistan'da AB Katılım Müzakerelerine Karşı Protestolar Sürüyor

Gürcistan'da AB Katılım Müzakerelerine Karşı Protestolar Sürüyor
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Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararının ardından başkent Tiflis'te düzenlenen protestolar 6. gününde devam etti. Eylemler sırasında 22 gösterici gözaltına alındı.

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı nedeniyle başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde 6. günde devam eden protestolarda 22 gösterici gözaltına alındı.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına karşı düzenlenen protestolar 6. gününde devam etti. Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde yerel saatle 20.00'de başlayan protestoda göstericilerin havai fişek ve yabancı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha tansiyon yükseldi. Polis, tazyikli su ile protestoculara müdahale etti. Parlamento binası önünden uzaklaştırılan protestocular, Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Kısa süre sonra tekrar Şota Rustaveli Caddesi'ne dönen protestocular, barikat kurup polise havai fişek ve küçük taşlarla saldırdı. Polisin müdahalesine rağmen protesto sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde İlya Çavçavadze Bulvarı, ardından Vaja Pşavale semtine geçen protestocular, hükümet aleyhinde "Ruslar", "Köleler", "Git, git" şeklinde sloganlar atarak protestoyu sonlandırdı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

"2020 yılından bu yana 4 devrim girişimine şahit olduk"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, protestolara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "2020 yılının Kasım ayından bu yana dışarıdan finanse edilen 4 devrim teşebbüsüne şahit olduk. Dördüncü devrim girişimi ise diğerlerinden çok daha zayıf bir şekilde gerçekleşti. Gürcistan toplumu için son 4 yıl boyunca 4 devrim girişimini izlemek oldukça rahatsız ediciydi. Şüphesiz ki bu durum oldukça endişe vericiydi. Ancak bir şeyi hatırlatmak istiyorum, eğer bu 4 girişim yerine sadece bir girişim olmuş olsaydı, örneğin şu an bu girişimin kaynakları çok daha güçlü olurdu" ifadelerini kullandı.

Hükümetin AB kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek, 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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