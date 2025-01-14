Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza
Güney Kore'nin Goyang kentinde yolun buz tutması nedeniyle 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı ve 3 kilometrelik trafik sıkışıklığı oluştu.
Güney Kore'nin başkenti Seul'un kuzeyindeki Goyang kentinde bir kavşakta 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
YOLUN BUZ TUTMASI KAZAYA NEDEN OLDU
Güney Koreli yetkililer kazada yaralanan 9 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı. Bölge güvenlik kordonuna alınırken polis zincirleme kazanın yolun buz tutması sonucu meydana geldiğini ve diğer kazalara da neden olduğunu bildirdi.
TRAFİĞE KAPATILDI
Otoyolda 3 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olan kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.