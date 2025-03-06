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Güney Kore'de tatbikat faciası: Sivillerin üzerine 8 bomba birden düştü

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Güney Kore Hava Kuvvetleri, tatbikat sırasında KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla atılan 8 MK-82 tipi bombanın yerleşim bölgesine isabet etmesi sonucu 4'ü ağır 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, tatbikat sırasında KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla atılan 8 adet MK-82 tipi bombanın yerleşim bölgesine isabet ettiğini duyurarak, "Hasardan dolayı üzgünüz" açıklamasında bulundu. 4'ü ağır 7 kişinin yaralanmasına ve çok sayıda yapıda hasar oluşmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNEY KORE HAVA KUVVETLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesinin bombaların hedefi olmasının ardından, olayın kaza sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı. "Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore'de tatbikat faciası: Sivillerin üzerine 8 bomba birden düştü

4'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Yerel itfaiye yetkilileri ise, bombaların hedefi olan kırsal yerleşim bölgesindeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 1 kilise ile 6 binanın da hasar gördüğü aktarıldı. Güney Kore basınında yer alan haberlerde ise, yanlışlık sonucu bölgeye isabet eden serbest düşümlü bomba MK-82'nin etkili bir imha silahı olduğu belirtilerek, kazanın ucuz atlatıldığı yorumları yapıldı.

Güney Kore'de tatbikat faciası: Sivillerin üzerine 8 bomba birden düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

akpartinin ülkeyi getirdiği hal ortada

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