Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu

Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar, Osmanlı dönemine ait el bombası, tarihi heykeller, doldurulmuş hayvanlar gibi birçok yasadışı malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ile birlikte, Osmanlı döneminden kalma el bombası, heykel, doldurulmuş sansar, tavşan ayağı ve tilki kuyruğu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Şiran Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararının ardından başlatılan geniş çaplı operasyonda Şiran'da olduğu tespit edilen M.G. ve S.B., Gümüşhane'de olduğu tespit edilen M.B., Kelkit'te olduğu tespit edilen M.Ç. ile Giresun'un Alucra ilçesinde bulunan İ.Y. ve Çamoluk ilçesinde bulunan M.K.'nın ev ve eklentilerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Ev ve eklentilerde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet 6.35 milimetre tabanca mühimmatı, 1 adet tabanca namlusu ve tabanca namlu parçası, 2 adet tabanca yay ve mili, 230 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 14 adet 7.09 milimetre boş kovan, 12 adet 8.57 milimetre boş kovan, 1 adet kılıç, 1 adet döner bıçağı, 2 adet hançer, 1 çift tabanca kabzası, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 12 adet tabanca mühimmatı, 59 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çift kırma yivsiz av tüfeği, 1 adet tilki kuyruğu postu, 1 adet dondurulmuş sansar, 1 adet dondurulmuş tavşan ayağı, 2 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen heykel, 1 adet sikke, 1 adet Osmanlı dönemine ait el bombası, 1 adet el dedektörü, 6 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek ve 1 adet fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Şiran Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda haklarında adli tahkikata başlanan ve gözaltına alınan şüphelilerden M.B., İ.Y. ve M.Ç. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından, S.B. ise, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.G. ve M.K. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İnsanlık tarihinde böylesi ilk kez denenecek
img

Manchester United'ın yol verdiği Altay'a kucak açan biri var
img

Takımdan ayrılarak tarihe geçecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
ABD'de tüm uçuşları askıya aldıran arıza
ABD'de tüm uçuşları askıya aldıran arıza
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Son Dakika Haberleri

25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.