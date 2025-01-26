Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, 14 Yaralı

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, istinat duvarına sürterek kaza yaptı. Karlı yolda metrelerce sürüklenen otobüsteki 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane- Bayburt Karayolu Sargınkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Zekeriya Y., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına sürten otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle otobüsün sağ tarafında bulunan camlar patlarken, otobüs içerisinde bulunan Ayşe Hazal Saraç, Sinem Saraç, Jale Aydoğdu, Cemil Bektaş, Tuba Nur Demir, R.K. (7), Tenzile Kabur, Ömer Aydoğdu, Azra Karaköse, İ.G.S. (10), Mertcan Altuntaş, Nemide Demir, Çiğdem Adakul ve İlknur Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri otobüsteki yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kazada yara almayan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüyle Gümüşhane Otobüs Terminali'ne götürüldü. Sürücü Zekeriya Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

"Durumu ağır bir yaralımız yok"

Kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren emniyet ve jandarma ekipleri gerekli tedbirleri aldı yolda. 6 ambulans ve 18 sağlık personeliyle yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda orada ayakta tedavileri devam ediyor. Durumu ağır olan bir yaralımız yok. Otobüs kayganlaşan yolda yandaki istinat duvarına çarpınca camları patlamış, yaralanmaların çoğu da bu parçalanmadan meydana geldi. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Şu anda yatarak tedavi gören hastamız yok. İlgili otobüs firması yaralı olmayan yolcuların tahliyesi için de ek bir otobüs seferi yaptı. Gümüşhane Otobüs Terminali'ne gidiyorlar, orada bir süre bekledikten sonra Trabzon'a doğru yola çıkacaklar" dedi.

Daha sonra hastanede yaralıları ziyaret eden Vali Baruş, 14 yaralının 5'inin 18 yaşından küçük olduğunu belirterek, tedavilerinin kısa sürede biterek taburcu edileceklerini dile getirdi. - GÜMÜŞHANE