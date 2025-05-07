Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, mali suçlamalara ilişkin soruşturmalar devam ederken dün ifade vermesi için İstanbul Adliyesi'ne davet edilen ve bir gizli tanığın iadeleri kapsamında sorular yöneltilen Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"MEVLÜT UYSAL DÖNEMİNDE PROTOKOL İMZALADIM"

İlhan Gülay'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nda verdiği ifadede, "Bahsi geçen İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parsel ve yan parselde bulunan araziyi, 2018 yılında Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Satın aldığımızda söz konusu arazide terkin işlemleri ile alakalı arazi içerisinde yapılmış metro çıkışı ve İSPARK inşaatı ile ilgili İBB ile birçok dava bulunmaktaydı. Biz o dönemde söz konusu araziyi aldıktan sonra bu hususları o dönemdeki mevcut belediye yönetimi ile görüştük ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal Başkanlığından ilgili Büyükşehir Belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB'ye terk etme karşılığında bir protokol imzaladım" dediği öğrenildi.

"ANLAŞMAYA CAMİ İNŞAATI YAPMAYI KOYDUK"

2019 seçimleriyle yönetimin değişmesi üzerine ihtilafların çözülmesi için çabalarının devam ettiğini anlatan Gülay, şu ifadeyi verdi:

"Aradan geçen süreçte biz davalardan feragat ettik ve bu feragatımız karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12.01.2023 tarihli kararı ile söz konusu arazide emsal değiştirilmiştir. Ancak bu emsal 0,75'ten 1,5'e çıkarılmış olmasına karşın çevre ve komşu parsellerde emsal 2,07'dir. Ayrıca söz konusu karar alındığı dönemde şu an tam tarihi hatırlayamıyorum bu araziye yapılacak inşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan inşaat bitiminde belediyeye terk edilmek üzere ek bir protokol ile imzalandı. Söz konusu parseller toplamda 228 bin 22 iken yaklaşık 60 bin metrekare belediyeye terk ettik. Ayrıca o dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir."

RÜŞVET İDDİALARINI REDDETTİ

Gizli tanığın ifadesinde geçen rüşvet iddialarını reddettiği de öğrenilen Gülay'ın "Bahsi geçen araziye ilişkin şu an herhangi bir imar izni de alabilmiş değiliz. Kaldı ki çevre parseller ile aramızda bizim aleyhimize olacak şekilde emsal farkı vardır. Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısıdır." dediği kaydedildi. Gülay'ın avukatının da müvekkililinin beyanlarını destekleyerek özetle şunları söylediği öğrenildi:

"Müvekkilimiz mağdurdur. Evraktan açıkça belgeleriyle kayıtlı olarak görüldüğü üzere söz konusu emsal daha fazlayken daha az verilerek tapulu arazi içerisine cami yeri ayrılarak yapılması koşula bağlanarak müvekkilin şirketi ciddi anlamda yarar değil, zarar görmüştür. Bu dahi müvekkilin rüşveti iddiasının herhangi bir şekilde doğru olmayıp, bunun aksini belgeyle kanıtlar mahiyetindedir. Ekte sunduğumuz tapu kaydından görüleceği üzere söz konusu taşınmaz 2018 yılında satın alınmış olup, aynı yıllarda mevcut olan AK Parti belediye başkanlığı döneminde anlaşılarak ne şekilde yapılacağı sözlü olarak belirlenmiş, bu anlaşma çerçevesinde yine AK Parti belediye meclis üyeleri tarafından plan notu değişiklikleri yapılmış ve bu şekilde işlemler tamamlanmıştır. Mevcut soruşturmaya konu şüpheliler tarafından yapılan hiçbir işlem olmadığı gibi müvekkilin lehine yapılan hiçbir işlem bulunmamaktadır."