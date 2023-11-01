İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Polat, Murat Ağırel'in bir gönderisini etiketleyerek, "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki Dilan Polat'ın hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı: Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ADALET HERKESE VE HER YERDE"

X hesabından paylaşım yapan Polat, gazeteci Murat Ağırel'in bir gönderisini etiketleyerek, "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" dedi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINDA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.