Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot çağrısı soruşturmasında gözaltına alındı. Üzümoğlu'nun 2 Nisan boykotuna destek verdiği ve "Ses çıkarmayan sanatçı olmaz" paylaşımları dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürülürken, beş kişiyi arama çalışması sürüyor.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyette işlemleri devam eden Üzümoğlu'nun İmamoğlu'na destek bildirisine imza attığı ve Instagram hesabından "Hukuk, Adalet ve Demokrasi için Omuz Omuza" paylaştığı görüldü. Ünlü oyuncunun ayrıca 2 Nisan boykotuna destek ve "Sanatçıymış ses çıkaramazmış değil ses çıkaramayan sanatçı olamaz diyeceksiniz" paylaşımları dikkat çekti.

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımları

AYBÜKE PUSAT'A DA DESTEK VERDİ

Üzümoğlu ayrıca Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımları yüzünden TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmasına da tepki gösterdi. Üzümoğlu, "Kamuoyuna: Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteriyi yürüyüş hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımı Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" şeklinde paylaşım yaptı.

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımları

OYUNCULAR SENDİKASINDAN ÜZÜMOĞLU'NA DESTEK

Oyuncular Sendikası, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kamuoyuna; Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımları

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıQues who:

Bunun için mi tutuklandı bu adam ne hale geldi ülkem ya resmen diktatörlüğe doğru gidiyoruz artık buna dur demenin vakti geldi

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtanertalha1402:

parasız kalınca görürsün züppe

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

En azından Oynadığı rezil rolden kurtulmuş

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Medya gücüyle şunla bunla seçilmiş hükümeti devirme eylemleri artık işlemiyor bunu ısrarla anlamayan AHMAKLAR VAR

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

halkı kin ve nefrete sürükleyen herkes cezasını çekmeli. sanatçı olman vatana zarar veriyorsa sanatçılığın sorgulanır.. senin siyasetle ne işin var işini yap oyuncu ol.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

boykot olayına hiç tepki gösterilmeseydi iş bu noktaya gelmez olay iki günde kapanır unutulur giderdi hukuka aykırı tutuklamalar tehdit baskı hesaplara erişim engeli getirme halkın arasındaki tepkiyi büyüttü boykot edenler arasında süreklilik kazandırdı artık kontrol edilmesi zor zaten boykot etmeyen etmiyordu ne vardı bunu yapmaya bundan en büyük zararı boykot edilen firmalar ve çalışanları görecek

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Ayfer:

yanlış anahtar doğru kapıyı açmaz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İmamoğlu çetesi zenginleşecek ben boykot yapacağım,aklımı peynir ekmekle yemedim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysel N:

düne kadar hayran kitlesi sevgi dolu sözler söylüyordu şimdi korkudan neredeyse vatan haini ilan edecekler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.