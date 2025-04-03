Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürülürken, beş kişiyi arama çalışması sürüyor.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyette işlemleri devam eden Üzümoğlu'nun İmamoğlu'na destek bildirisine imza attığı ve Instagram hesabından "Hukuk, Adalet ve Demokrasi için Omuz Omuza" paylaştığı görüldü. Ünlü oyuncunun ayrıca 2 Nisan boykotuna destek ve "Sanatçıymış ses çıkaramazmış değil ses çıkaramayan sanatçı olamaz diyeceksiniz" paylaşımları dikkat çekti.

AYBÜKE PUSAT'A DA DESTEK VERDİ

Üzümoğlu ayrıca Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımları yüzünden TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmasına da tepki gösterdi. Üzümoğlu, "Kamuoyuna: Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteriyi yürüyüş hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımı Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" şeklinde paylaşım yaptı.

OYUNCULAR SENDİKASINDAN ÜZÜMOĞLU'NA DESTEK

Oyuncular Sendikası, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kamuoyuna; Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.