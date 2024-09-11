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Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı

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Görüntülü konuşma uygulamasında bir trafik polisinin karşısındaki kadına uygunsuz hareketlerde bulunması büyük tepki çekti. Büyük tepki çeken bu olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurunun kimliğinin tespit edilerek açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görüntülü konuşma sitesi üzerinden kanala katılan bir polis memurunun karşısındaki kadını görür görmez dilini çıkartarak uygunsuz hareketlerde bulunması büyük tepki çekti.

"BU NASIL POLİS?"

Polis memurunun hareketlerine anlam veremeyen kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis? Trafik polisi mi? Şikayet edeceğim seni" diyerek tepkisini dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın polis memuru olduğunu ve açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü 3-sayfa trafik Gündem Hukuk Yaşam Memur Polis Polis

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