Görüntüler infial yarattı! Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı

Kocaeli'nde hızlı gittiği için kendisini uyaran babayı çocuklarının gözü önünde darp eden şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarını okula götüren bir baba, hız yaptığı için uyardığı lüks cip sürücüsü tarafından darp edildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Söz konusu görüntüler adeta infial yarattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı şahıs için harekete geçilmesini istedi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İnfial yaratan görüntüler için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, babaya saldıran şahıs için gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" diye yazan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez.

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."