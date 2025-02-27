Görüntü Esenyurt'tan! Kadın, kendine saldıran horozla böyle kavga etti
İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir kadın, beklenmedik bir şekilde üzerine atlayan bir horozun saldırısına uğradı. Saldırıya sinirlenen kadın, horozla adeta kavga etti. Bu ilginç olay, görenlerin hem şaşkınlığını hem de gülümsemesini sağladı.
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan ilginç olay, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Sokakta yürüyen bir kadın, aniden üzerine atlayan bir horozun saldırısına uğradı. Beklenmedik saldırıya sinirlenen kadın, horoza karşılık vererek adeta onunla kavga etti. O ana ilişkin kamera görüntüleri sosyal medyada viral oldu.