Üye Girişi
Haberler

Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç Takviyesi

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan 4 yeni araç, güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için hizmete girdi. İlçe Emniyet Müdürü, yeni araçların etkinliği artıracağını belirtti.

Manisa'nın Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğünde kullanılmak üzere 4 yeni araç hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere 4 yeni araç gönderildi. Araçlar Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sergilenirken vatandaşlara da lokma ikramında bulunuldu.

Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak yeni araçlarla birlikte güçlerine güç kattıklarını belirten Gördes İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kılınç, "İçişleri Bakanlığı tarafından Gördes İlçe Emniyet Teşkilatımıza kazandırılan 4 yeni araç ile birlikte, halkımızın güvenliğini sağlama ve olaylara hızlı müdahale etme konusundaki kapasitemizi daha da güçlendirdik. Yeni araçlarımız, personelimizin etkinliğini artırarak görevlerimizi daha hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirmemize imkan tanıyacak. İlçe halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

manisa

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk mesaj: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk mesaj

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Balkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.