Gölcük'te Çınar Ağacından Kopan Dalın Altında Kalan 3 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti

Gölcük'te Çınar Ağacından Kopan Dalın Altında Kalan 3 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan bir dal, altında bulunan 3 kişiye düştü. Olayda ağır yaralanan Erdem Ulak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Anıt çınarın üst kısmından kopan dal, altındaki 3 kişinin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekipleri sevk edildi. Dalın altında kalan 3 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdem Ulak (59), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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