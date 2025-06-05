Gökçeada Açıklarında 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Gökçeada Açıklarında 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61 kilometre uzaklıkta 12 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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