Giresun'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Giresun'da korkunç bir kaza meydana geldi.

KAMYONET FINDIK BAHÇESİNE YUVARLANDI

Doğankent ilçesinde Ali Alim yönetimindeki kamyonet, Oyraca köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yamaç aşağıya doğru fındık bahçesine yuvarlandı.

4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kazada fındık toplamaktan döndükleri öğrenilen sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybederken, Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
