Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Bakanlık tarih verdi! Bir ürünün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü

Ülke felaketi yaşıyor! Binlerce dönüm alan saatler içinde küle döndü

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Doğankent ilçe merkezinden Kürtün istikametine seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 28 ABZ 732 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.E. idaresindeki 28 ACU 659 plakalı araç, ilçe merkezindeki Işıklar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

E.E.'nin kullandığı araçta bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan ve A.P., araçta sıkıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Kabadayı ve Arda Zeki Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan F.Ö., E.E. ve A.P.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.