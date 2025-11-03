Haberler

Giresun'da Lahana Hırsızlığı Üreticileri Tedirgin Ediyor

Giresun'un Alucra ilçesindeki Gürbulak köyü üreticileri, hasat öncesi tarlalarına dadanan hırsızlardan şikayetçi. Hırsızlık olayları nedeniyle köylüler, ürünlerini korumak için tarlalarda nöbet tutmaya başladı.

Giresun'un Alucra ilçesinde üreticiler, lahana hasadı öncesi tarlalarına dadanan hırsızlardan şikayet ediyor.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Gürbulak köyünde, "Alucra Kelemi" olarak bilinen lahana hasadı öncesi hırsızlık endişesi artıyor. Son haftalarda tarlalara giren kimliği belirsiz kişiler, kasa kasa kelem çalarak üreticileri mağdur ettiği ileri sürüldü.

Köylüler, aylarca emek vererek yetiştirdikleri ürünleri korumak için gece saatlerinde tarlalarda nöbet tutmaya başladı. Gürbulak Köyü Muhtarı Ahmet Uran, iki yıldır süren hırsızlık vakalarının köyde büyük tedirginlik meydana getirdiğini belirterek "Geçen sene ve bu sene olmak üzere iki yıldır hiç yaşamadığımız bir hırsızlık olayıyla karşı karşıyayız. Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Alucra Kelemlerimizi hırsızlar gece vakti gelip çalıyor. Köylülerimiz artık mecburen bahçelerinde nöbet tutmaya başladı" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel



