Giresun'da Kaybolan Alzheimer Hastası 86 Yaşındaki Kadın Bulundu

Giresun'da Kaybolan Alzheimer Hastası 86 Yaşındaki Kadın Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Aydın, yapılan arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Geceyi fındık bahçesinde geçiren Aydın, PÖH ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Aydın, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Aydın için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından AFAD, Polis Özel Harekat (PÖH), ATAK, AKUT ve AFAD gönüllüleri, 13 araç, 3 drone ve 71 personelle seferber oldu.

Geceyi fındık bahçesinde uyuyarak geçiren Aydın, PÖH ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Yorgun düşen yaşlı kadın, ekipler tarafından sırtında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı

Yüzlerce kişi Gazze için sokağa indi, yaşananlar ülke tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.