Giresun'da Kaybolan Alzheimer Hastası 86 Yaşındaki Kadın Bulundu

Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Aydın, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Aydın için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından AFAD, Polis Özel Harekat (PÖH), ATAK, AKUT ve AFAD gönüllüleri, 13 araç, 3 drone ve 71 personelle seferber oldu.

Geceyi fındık bahçesinde uyuyarak geçiren Aydın, PÖH ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Yorgun düşen yaşlı kadın, ekipler tarafından sırtında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - GİRESUN