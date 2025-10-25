Geyve'de Motosiklet Kazasında 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün Geyve ilçesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki kamyonet ile İsmet Çelik (73) yönetimindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Çelik ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA