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Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem'i kaçıran Gökhan Ermiş tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da eşi Çiğdem Ermiş'in ameliyat sırasında yaşamını yitirmesine ilişkin davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Dr. Mustafa Erdem'i silah zoruyla kaçıran Gökhan Ermiş, tutuklandı.

TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde, eşi Çiğdem Ermiş'in (29) ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yargılandığı davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem'i silah zoruyla kaçıran Gökhan Ermiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ermiş ifadesinde, "Denk geldik arabasına bindim. Planlanmış bir şey değildi. Sonrasında olay buralara kadar geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Erdem Samsun 3. Sayfa Haberler

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