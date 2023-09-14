Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem'i kaçıran Gökhan Ermiş tutuklandı
Samsun'da eşi Çiğdem Ermiş'in ameliyat sırasında yaşamını yitirmesine ilişkin davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Dr. Mustafa Erdem'i silah zoruyla kaçıran Gökhan Ermiş, tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde, eşi Çiğdem Ermiş'in (29) ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yargılandığı davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem'i silah zoruyla kaçıran Gökhan Ermiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ermiş ifadesinde, "Denk geldik arabasına bindim. Planlanmış bir şey değildi. Sonrasında olay buralara kadar geldi" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa