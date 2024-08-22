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Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı. Genç kadının ihbarı üzerine camiye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Genç kadın, cami görevlisinin anahtarla açtığı kapıyı açması sonrası camiden çıktı. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın ifade için karakola götürüldü.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami içerisinde mahsur kaldığını belirten genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açması ile çıkarıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve içeride mahsur kaldığını belirten bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü.

Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı

CAMİ GÖREVLİSİ KAPIYI AÇTI

İkinci katta bulunan pencereyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kuran genç kadının çıkartılması için cami görevlisine ulaşıldı. Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi.

Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı

Kilitli kaldığı camiden çıkartılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için polis otosuna bindirilerek götürüldü.

Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antalya Kepez Cami Olaylar İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Aygun:

Bizde merak ettik nasıl kilitli kaldığını

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