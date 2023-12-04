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Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir, Çanakkale ve Bandırma'da da hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Bursa'da meydana gelen deprem Güney Marmara'da hissedildi

BALIKESİR - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve AFAD'a göre 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Güney Marmara'da hissedildi. Balıkesir, Çanakkale ve Bandırma'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem, Balıkesir merkez, Bandırma ilçesi ve Çanakkale'de de hissedildi. Bazı vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazıları ise olağan yaşamına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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