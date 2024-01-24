Çanakkale'de parkta oynarken kayalıktan düşen çocuk ağır yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde oyun parkında oynayan 13 yaşındaki çocuk, kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı çocuğa müdahale etti. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde parkta oynarken 5 metre yükseklikteki kayalıktan düşen çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Hocahamza Mahallesi Ordu Evi Altı Sahil Yolu Caddesi üzerindeki oyun parkında meydana geldi. Oyun parkında arkadaşları ile oynayan M.A.C. (13), iddiaya göre oyun sırasında kayalıklara tırmandı. Bir anda dengesini kaybeden M.A.C., 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerin bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı çocuk ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE