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Alkollü kadın gece yarısı girdiği denizde sırra kadem bastı

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Samsun'da sahilde gece yarısı birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı ile denize giren genç kadın kayboldu. Erkek arkadaşın ihbarı üzerine arama çalışma başlatan ekiplerin uğraşları sonuçsuz kalırken gözaltına alınan kişi, savcıya verdiği ifadeni ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da sahilde gece yarısı birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı ile denize giren genç kadın kayboldu. Olay sonrası kayıp kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

"KENDİSİ ALKOLLÜYDÜ, ONDAN SONRA KAYBOLDU"

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 75.Yıl Bulvarında gece meydana geldi. K.G.adlı şahıs 10 gün önce tanıştığı kız arkadaşı Zeynep A. ile birlikte sahilde alkol alıp daha sonra birlikte denize girdi. K.G. genç kadını denizde bırakıp tuvalet ihtiyacı için sudan dışarı çıktı.

Alkollü kadın gece yarısı girdiği denizde sırra kadem bastı

Bir süre sonra geri gelen K.G. kız arkadaşını denizde ve etrafta bulamayınca polisten yardım istedi. Zeynep A.'nın çantası ve cep telefonu deniz kenarında bulundu. Gece yarısı Karadeniz'in azgın sularında kaybolan Zeynep A.'yı bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik ekipleri denizde gün boyu arama çalışması yaptı.

Alkollü kadın gece yarısı girdiği denizde sırra kadem bastı

Yapılan arama çalışması devam ederken, kayıp kadının erkek arkadaşı K.G. ise Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.G., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. K.G.," Denize girdik. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra kayboldu" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkollü kadın gece yarısı girdiği denizde sırra kadem bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Samsun Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tekin Serdar Kaya Oglu:

zebanilerle hosgeldin partisine katılmıştır.

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