Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aileleri, Mısır üzerinden İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından koordine edilen tahliye işlemi sonrasında kafile, İstanbul Havalimanı'nda karşılandı ve kalacakları yerlere götürüldü.

Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan kafile İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan kafile, Mısır'ın başkenti Kahire'den kalkan uçakla gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 130 Türk vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan kafile, Kahire'den gece saatlerinde kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 02.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanında bulunan VİP terminaline getirilen çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü.

Gazze'den eşi gelen Faysal Said, "Eşim Gazze'deydi. İki ay sonunda eşimle kavuştuk. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Faysal Said'in babası Raşit Said, "Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederiz. Oğlum eşine kavuştu." dedi.