Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 64 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 718'e, yaralı sayısı 163 bin 859'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 cansız bedenin ve 356 yaralının getirildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 170 Filistinlinin öldürüldüğü, 51 bin 818 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 718'e, yaralı sayısının da 163 bin 859'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in yardım noktalarına saldırılarında can kaybı 2 bin 465'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 87 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 465'e, yaralı sayısı ise 17 bin 948'e yükseldi" denildi.

Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 411'e yükseldi

Açıklamada ayrıca İsrail'in insani yardım malzemesi ve gıda girişini kısıtlayarak Filistinlileri kıtlıkla karşı karşıya bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki yetersiz beslenme ve açlık nedenli ölümlere de değinilerek, son 24 saatte 1'i çocuk 7 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirildi. Son verilerle birlikte Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedenleriyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 142'si çocuk olmak üzere 411'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 27'si çocuk 133 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

İsrail'in saldırısı oyun oynayan çocukları ürpertti

İsrail'in Gazze şehrindeki El-Nasr mahallesine düzenlediği bir hava saldırısının görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, İsrail'in saldırı düzenlediği bölgenin yakınlardaki bir oyun alanında bulunan çocukların korku dolu anları kameralara yansıdı. - GAZZE