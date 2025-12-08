Haberler

Gazze'de defnedilen cenazeler kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılıyor

İsrail saldırılarının ağır bilançosunun hissedildiği Gazze'de, toplu olarak defnedilen 98 kişi yeniden mezardan çıkarılarak kimlik tespit sürecine alındı. Sivil savunma yetkilileri, kimliği belirsiz cenazelerin prosedür gereği ilgili kurumlara gönderileceğini aktarırken, mezarlarından çıkarılan cesetlerin görüntüler yürekleri dağladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sırasında Şifa Hastanesi'nin avlusuna toplu olarak defnedilen 98 kişinin cenazesi, kimlik tespiti yapılabilmesi için mezardan çıkarıldı. Bölgede saldırılar nedeniyle toplu gömüler devam ettiği için kimlik belirleme çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Sivil savunma ekipleri, Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirilen son çalışmada çıkarılan 98 cenazeden 55'inin kimliğinin hâlâ belirlenemediğini açıkladı. Kimliği tespit edilemeyen naaşların ilgili kurumlara teslim edileceği belirtilirken, ekipler hastanenin içinde hâlâ çok sayıda cenaze bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

400'DEN FAZLA CENAZE HASTANE AVLUSUNA GÖMÜLDÜ

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmoud Basal, saldırıların yoğun olduğu dönemde Şifa Hastanesi'nde son derece zor koşullar altında 400'den fazla kişinin gömüldüğünü aktardı. Basal, yürütülen çalışmaların yalnızca cenazelerin uygun mezarlıklara taşınarak haysiyetin korunması için değil, aynı zamanda sağlık sisteminin yeniden işler hâle getirilebilmesi için de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Basal, cenazelerin çıkarılabilmesi için özel araçlar, koruyucu ekipmanlar ve ağır makineler gerektiğini ancak İsrail ablukası nedeniyle bu araçlara erişemediklerini söyledi. Tüm engellere rağmen çalışmaların "asgari düzeyde de olsa" sürdürüleceğini belirtti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin avlusuna gömülen 98 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı

YAKINLARININ HALİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Toplu mezardan kardeşinin naaşı çıkarılan Gazzeli Bashar Adwan da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sivil Savunma, cenazenin resmi mezarlığa nakledileceğini söyleyince kız kardeşimi teslim almak için geldim. Kız kardeşim yaralandıktan 50 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Ancak o sırada hastane İsrail ordusunun kuşatması altındaydı. Bu yüzden onu mezarlığa değil, hastane avlusuna gömmek zorunda kaldım."

7 EKİM 2023'DEN BERİ DEVAM EDEN KIYIM

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Filistinlinin toplu mezarlara defnedildiği belirtiliyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda 70 bin 365 kişi yaşamını yitirirken, 171 bin 58 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
title