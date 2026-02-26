Haberler

Gaziosmanpaşa'da kız kardeşinin yanındaki genci bıçaklayarak öldürdü

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iddiaya göre kız kardeşinin yanında gördüğü şahsı bıçakladı.

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iddiaya göre kız kardeşinin yanında gördüğü şahsı bıçakladı. Yaralı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay dün akşam saat 23.38 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1137 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yaşar (25), sokak üzerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Murat Yaşar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kız kardeşinin yanında görüp sinirlendi

Olayın şüphelisi olduğu öğrenilen Serhat K.'nın (25), kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördüğünü, bu nedenle öfkelendiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçaklama olayının gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli Serhat K.'nın olay sonrası Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini İsmail Arabacı, "Arkadaş oldukları için olmuş. Daha fazlasını bilmiyoruz. Çocuğu ben tanımıyorum ama komşularım. Tam samimiyetimiz yok. Diğerlerini tanıyorum. İyilerdi biz bir kötülük görmedik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
